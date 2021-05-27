Біля Новотошківського снайпер бойовиків застрелив українського бійця
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Степанов Анатолій / УНІАН
У Луганській області неподалік селища Новотошківське 27 травня снайпер бойовиків вбив військового Збройних сил України.
Про це оперативно-тактичне угрупування «Північ» повідомило у Facebook.
На обстріл російсько-окупаційних військ сили ООС відкрили вогонь у відповідь. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку.
Нагадаємо, що радники лідерів «нормандського формату» не змогли домовитися про припинення вогню на Донбасі. Між учасниками зустрічі «відбувся жорсткий обмін думками», а Україна не погодилася на спроби Росії виключити себе зі сторін конфлікту. Наступне засідання Тристоронньої групи заплановане на 9 червня.
- У середині травня Офіс президента України ініціював зустріч політичних радників «нормандської четвірки» через те, що бойовики на Донбасі щоденно обстрілюють ЗСУ, вбивають українських військових та все частіше застосовують важку артилерію.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.