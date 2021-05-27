На полігоні «Широкий лан» вперше випробовують українську САУ «Богдана»

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Defence Express

На полігоні «Широкий лан» вперше проводять випробування української самохідної артилерійської установки «Богдана».

Про це пише Defense Express.

Військові вже здійснили понад 50 пострілів із САУ. Інші деталі випробувань поки залишаються закритими до аналізу остаточних даних.

Попередні випробування «Богдани» мають оцінити реальні можливості артилерійської установки та відповідність визначеним характеристикам. До кінця року САУ повинна пройти як попередні, так і державні випробування, але шанси на це невеликі.