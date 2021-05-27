Радники лідерів «нормандського формату» не змогли домовитися про припинення вогню на Донбасі

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Sasha Maksymenko / Flickr

Радники голів держав «нормандського формату» не змогли домовитися про повернення до дотримання режиму тиші на лінії зіткнення.

Про це повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі.

«Не зважаючи на послідовні спроби України повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та відповідну підтримку посередників, Франції та ФРН, сьогодні представники РФ звели дискусію до питання, відповідь на яке з 2014 року відома всьому цивілізованому світу: хто є сторонами конфлікту?» — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що між учасниками зустрічі «відбувся жорсткий обмін думками», а Україна не погодилася на спроби Росії виключити себе зі сторін конфлікту. Наступне засідання Тристоронньої групи заплановане на 9 червня.