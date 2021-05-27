Азербайджан на кордоні захопив у полон шістьох вірменських військових. Єреван відреагував

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MoD of Armenia

Міноборони Азербайджану заявило про взяття в полон шістьох вірменських військових, які намагалися перейти кордон в районі населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району.

Відомство стверджує, що 27 травня близько 03:00 зазначена розвідувально-диверсійна група намагалася замінувати шляхи постачання на кордоні і була оточена.

Азербайджанська сторона зазначає, що вранці поблизу кордону спостерігалося скупчення бойової техніки вірмен, в тому числі танків.

Офіційний Єреван підтверджує взяття в полон своїх військових, але стверджує, що військові проводили інженерні роботи на своїй оборонній прикордонній ділянці в Гегаркунікській області. У Міноборони Вірменії заявили, що вживаються заходи щодо повернення полонених.

Тим часом, азербайджанські ЗМІ публікують прізвища та фото полонених.