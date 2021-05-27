SpaceX успішно запустила 28-у місію супутників Starlink. На орбіті їх вже понад 1 700

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Компанія SpaceX за допомогою ракети-носія Falcon-9 вивела на орбіту Землі чергову партію із 60 супутників глобального інтернет-покриття Starlink.

Супутники стартували з мису Канаверал у Флориді 26 травня. Для системи Starlink це була 28-а місія.

Приблизно через 10 хвилин після старту перший ступінь ракети повернувся на Землю, сівши на платформу корабля Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Загалом на орбіту вивели вже 1 737 супутників, включно з тестовими версіями.

Зараз програма Starlink перебуває на стадії бета-тестування. Початок комерційної експлуатації очікується до кінця 2021 року. Попередні замовлення на обладнання вже залишили понад 500 тисяч людей.