У Гаазі суд зобовʼязав компанію Shell знизити кількість викидів в атмосферу. Це прецедент

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Суд у Гаазі ухвалив історичне рішення — нафтовий гігант Shell і його постачальники повинні скоротити викиди в атмосферу на 45% до 2030 року, якщо порівнювати з показниками 2019 року. Цей випадок є важливим прецедентом тому, що тепер компанія, а не держава, повинна дотримуватися Паризької кліматичної угоди.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Суд визнав недостатнім поточне зобовʼязання Shell знизити інтенсивність викидів на 20% до 2030 року. Позивачі стверджували, що з такими показниками не вдасться досягти поставленої у Парижі мети — обмежити зростання температури до 1,5 градуса.

За словами суду, Shell повинна дотримуватись всесвітньої угоди про те, що скорочення викидів на 45% до 2030 року необхідно, щоб обмежити глобальне потепління.

«Це стосується всього світу, а також Shell», — сказав суддя. Рішення набуває чинності негайно.

Це рішення прокладає шлях для хвилі судових розглядів проти великих нафтових компаній.

«Досі було неможливо притягнути до відповідальності корпорації», — сказав Пер де Рійк, експерт з політичних питань організації Friends of the Earth Netherlands, яка ініціювала судовий позов проти Shell.

Роджер Кокс, юрист організації Friends of the Earth Netherlands, назвав це рішення «поворотним моментом в історії».

Паризька кліматична угода

У 2015 році на конференції з клімату в Парижі 195 країн приєдналися до кліматичної угоди. Сторони домовилися не дозволяти середній температурі на планеті зрости більше ніж на 2 градуси, а за можливості — знизити її на 1,5 градуса від доіндустріального рівня. Також країни повинні скоротити викиди парникових газів до рівня, який дерева, ґрунт і Світовий океан здатні переробити природним чином.

Згідно з Паризькою угодою, розвинені країни повинні виділяти кошти на спеціальний кліматичний фонд. Ці кошти підуть на допомогу біднішим державами для боротьби з наслідками змін клімату (наприклад, стихійними лихами або підйомом рівня океану) і для переходу на відновлювані джерела енергії.