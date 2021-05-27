Байден доручив розвідці провести додаткове розслідування походження коронавірусу і протягом 90 днів надати звіт

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Президент США Джо Байден закликав розвідку подвоїти зусилля у розслідуванні причини виникнення коронавірусу і протягом 90 днів підготувати новий звіт.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

«Незадовго після того, як я став президентом, я попросив свого помічника з національної безпеки доручити розвідувальній спільноті підготувати звіт про найбільш свіжі результати аналізу походження COVID-19», — сказав Байден.

Він зазначив, що необхідно зʼясувати як виник COVID-19 — через передавання вірусу від тварини чи витік з лабораторії.

Водночас, Байден визнав, що розвідка наразі не має достатньої інформації для остаточного висновку. За його словами, «двоє представників розвідувальної спільноти схиляються до першого сценарію [тваринного походження], а один — до другого [штучного] — причому обидві сторони мають низький або середній рівень упевненості».

Тому американський лідер доручив спецслужбам подвоїти зусилля по збору і аналізу інформації і представити новий звіт протягом трьох місяців. За цей час розвідка зможе отримати додаткові дані, «що дозволить приблизити нас до остаточного висновку».