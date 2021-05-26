UkraineInvest, який надає послуги «інвестиційних нянь», обрав наглядову раду. Її очільником став нардеп Арахамія
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Гонтар Володимир / УНИАН
Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, який надає послуги «інвестнянь», обрав членів наглядової ради.
Про це у своєму Facebook повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
До складу наглядової ради увійшли:
- народний депутат Давид Арахамія;
- заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков;
- президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер;
- виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Деревʼянко;
- міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов;
- президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков;
- виконавчий директор «Українського дому в Давосі» Александра Чопівські;
- народний депутат України Галина Янченко.
Головою наглядової ради став очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
UkraineInvest — урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. UkraineInvest — є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті міністрів України.
- Володимир Зеленський про закон про інвестиційні няні вперше заговорив у січні. Він обіцяв інвесторам, які вирішать вкласти в Україну понад $100 млн, контракти з державою і цілодобову підтримку. Планку інвестицій пізніше знизили до 30 млн євро, а зараз до 20 млн євро.
- У грудні 2020 року Верховна Рада в повторному читанні проголосувала в цілому за законопроєкт президента Володимира Зеленського про державну підтримку інвестиційних проєктів, більш відомий як закон «про інвестиційні няні».