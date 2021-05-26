Білорусь не вважає «чутливою» заборону України на імпорт електроенергії. Але в разі необхідності готова до поставок

Новини

СЕТАМ

У Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що рішення України заборонити імпорт електроенергії з Білорусі «не є чутливим» для білоруської сторони.

Про це йдеться в заяві відомства, яке цитує білоруське держагентство БелТА.

У Міненерго стверджують, що обсяги поставок в Україну були «незначними». «Тому вжиті Україною заходи навряд чи можна назвати чутливими для білоруської сторони», — заявили у відомстві.

Там також нагадали, що заборона на постачання електроенергії з Білорусі в Україну діяла і раніше — з квітня до грудня 2020 року.

«Під час несприятливих погодних умов у зимовий період українська сторона неодноразово зверталася до Білорусі із запитом про постачання електроенергії, необхідної для забезпечення стійкої роботи своєї енергосистеми. Наша країна надавала таку допомогу і надавала необхідний резерв потужності», — розповіли в міністерстві, додавши, що «неодноразово» звучали заяви про намір України припинити імпорт з Білорусі.

«Питання в тому, чи не зіткнуться наші українські партнери самі з наслідками від введеної заборони. Позиція білоруської сторони залишається незмінною: ми націлені на конструктивну взаємодію і, якщо це буде потрібно, готові організувати поставки електроенергії в Україну», — наголосили в Міненерго.