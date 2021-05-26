Білорусь не вважає «чутливою» заборону України на імпорт електроенергії. Але в разі необхідності готова до поставок
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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СЕТАМ
У Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що рішення України заборонити імпорт електроенергії з Білорусі «не є чутливим» для білоруської сторони.
Про це йдеться в заяві відомства, яке цитує білоруське держагентство БелТА.
У Міненерго стверджують, що обсяги поставок в Україну були «незначними». «Тому вжиті Україною заходи навряд чи можна назвати чутливими для білоруської сторони», — заявили у відомстві.
Там також нагадали, що заборона на постачання електроенергії з Білорусі в Україну діяла і раніше — з квітня до грудня 2020 року.
«Під час несприятливих погодних умов у зимовий період українська сторона неодноразово зверталася до Білорусі із запитом про постачання електроенергії, необхідної для забезпечення стійкої роботи своєї енергосистеми. Наша країна надавала таку допомогу і надавала необхідний резерв потужності», — розповіли в міністерстві, додавши, що «неодноразово» звучали заяви про намір України припинити імпорт з Білорусі.
«Питання в тому, чи не зіткнуться наші українські партнери самі з наслідками від введеної заборони. Позиція білоруської сторони залишається незмінною: ми націлені на конструктивну взаємодію і, якщо це буде потрібно, готові організувати поставки електроенергії в Україну», — наголосили в Міненерго.
- Нагадаємо, 26 травня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до 1 жовтня 2021 року. У комісії водночас не виключили, що, найімовірніше, продовжать заборону на імпорт з Росії та Білорусі й після цієї дати.
- Перед цим, 18 травня, міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП з проханням заборонити імпорт електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС — Росії та Білорусі. За його словами, цей імпорт суперечить стратегічним цілям України та загрожує її енергетичній безпеці.
- 13 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про сертифікацію «Укренерго», який передбачає заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відʼєднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року.