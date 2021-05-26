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На станції «Академік Вернадський» українські полярники вивчають загадковий скелет кита. Поки у них дві версії

Автор:
Костя Андрейковець
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Українські полярники антарктичної станції «Академік Вернадський» відібрали зразки скелета і тканин кита, останки якого «памʼятають ще зимівники першої експедиції (1996—97 роки)». Вони хочуть зʼясувати причину смерті «загадкового» кита і його вік.

Про це передає Національний антарктичний науковий центр.

Біологи відібрали зразки мʼяких тканин, щоб провести радіовуглецевий аналіз. Він дозволить встановити вік тварини, а аналіз білків — вид.

Поки ж у дослідників є дві гіпотези:

Полярники обіцяють розповісти «розгадку таємниці спочилого велетня», коли підтвердять одну з гіпотез.