Опозиція заявила про підготовку нових протестів у Білорусі. Планують «наростити партизанський рух усередині країни»

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Natalia Fedosenko / Contributor

Білоруська опозиція оголосила про підготовку нової активної фази протестів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської.

У спільній заяві офісу Тихановської, Координаційної ради, Народного антикризового управління та штабу екскандидата у президенти Валерія Цепкала йдеться, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка «на межі тотальної ізоляції».

«І ми самі, білоруси, повинні зробити все можливе, щоб звільнити політичних вʼязнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми повинні діяти — вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого — терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту», — ідеться в заяві опозиції.

Згідно з повідомленням, на першій спільній зустрічі представники опозиції обговорили:

посилення міжнародного тиску і конкретні заходи у відповідь на дії Лукашенка;

контакт із посадовцями всередині Білорусі та розширення цього контакту;

нарощування структури партизанського руху всередині Білорусі;

проєкт з амністії та реабілітації учасників протестів.

З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.