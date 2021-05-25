У Севастополі зірвали показ пропагандистського фільму бойовиків «Ополченочка». Замість нього показали «стрічку про героїв АТО»

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«Бабель»

Під час кінофестивалю «Золотий витязь» в анексованому Севастополі зірвався показ пропагандистського фільму бойовиків «Ополченочка». Замість нього показали «стрічку про героїв АТО».

Про це пише «Крим.Реалії».

На відео, яке оприлюднили в YouTube, видно, як фільм не змогли увімкнути в кінотеатрі «Москва». Режисер стрічки Роман Разум одразу заявив, що це диверсія. Він також поскаржився, що його фільм не увійшов до конкурсної програми, а організатори фестивалю не оплатили проїзд з Луганська та проживання.

Згодом організатори фестивалю повідомили, що фільм покажуть 25 травня в кінотеатрі «Моряк». Разум також написав у своєму Telegram-каналі, що після інциденту організатори компенсували витрати на проїзд.

«Я не раз сам особисто бачив, що в інтернеті є українські фільми про героїв АТО, які перейменовані в «Ополченочку». Укропатріоти роблять це спеціально з метою підсунути глядачеві фейковий фільм. Судячи з усього, технічний персонал кінофестивалю «Золотий витязь» завантажив таку версію, хоча спеціальну копію нашого фільму ми відправляли їм і кілька днів поспіль обговорювали технічні питання показу. Найгіршим виявилося те, що був несправним проєктор, і показати фільм запрошеним глядачам взагалі не вдалося», — зазначив він.