«Шахтар» оголосив ім’я нового головного тренера — це італієць Де Дзербі

Новини

Twitter / ФК Шахтар

Донецький футбольний клуб «Шахтар» оголосив ім’я нового головного тренера — це італієць Роберто Де Дзербі.

Про це пише пресслужба клубу.

«Під час дводенного візиту Роберто Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою у столиці України — тренувальним комплексом «гірників» у Святошині та НСК «Олімпійський», де команда проводить свої домашні матчі», — зазначили там.

У команді нагадали, що італієць став вже 34 тренером в історії «Шахтаря». Деталі контракту поки не повідомляють.