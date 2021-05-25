Зеленський вніс до Ради законопроєкти про національний спротив і збільшення чисельності ЗСУ

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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти, які повинні підсилити обороноздатність країни. Президент пропонує Раді ухвалити закон про основи національного спротиву (№ 5557) і збільшити чисельність Збройних сил (№ 5558).

Законопроєкти направлені на розгляд керівництву парламенту.

Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії та відповідної підготовки громадян.

Документ передбачає появу Сил територіальної оборони у складі ЗСУ як окремого роду військ. При цьому тероборона матиме громадянську складову (органи державної та місцевої влади, добровольчі формування територіальних громад) і військово-цивільну (штаби зон тероборони). Документ визначає загальним керівником національного спротиву президента, а безпосереднім — головнокомандувача ЗСУ.

Керувати рухом спротиву буде командувач Сил спеціальних операцій (ССО). До завдань спротиву переважно будуть входити диверсії, розвідка і точкові атаки на противника.

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Другий законопроєкт пропонує на тлі створення Сил територіальної оборони збільшити чисельність ЗСУ на 15 тисяч осіб (до 261 тисяч), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).

У мирний час в Силах тероборони служитимуть контрактники й офіцери-призовники, а в особливий період — військовозобовʼязані та резервісти. Добровольчі формування теж можуть служити в цих силах.