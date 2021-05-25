Справа VAB Банку: НАБУ оголосило підозру 7 новим фігурантам

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Національне антикорупційне бюро оголосило підозру у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту від Національного банку для VAB Банку ще сімом особам.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Підозри оголосили заступнику начальника управління Нацбанку у Києві та Київській області, двом начальникам підрозділів управління, начальнику одного з відділів, директору юридичного департаменту Національного банку, головному економісту відділу нагляду за діяльністю банків департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ.

Також підозри вручили директору департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду НБУ та заступнику директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку.

Усі посади підозрюваних вказані станом на момент вчинення інкримінованих злочинів. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем при видачі стабілізаційного кредиту у 1,2 мільярда гривень (ч. 2 ст. 364 КК України). Таким чином, кількість підозрюваних у цій справі зросла до 17 осіб.

Справа VAB Банку

У жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. НАБУ вважає, що VAB Банк не надав всіх необхідних для цього документів, але правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його прохання. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів.

Знаючи про ці факти та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту на два роки, які VAB Банк після завершення цього терміну не повернув.

У листопаді 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам, зокрема першому заступнику голови НБУ та власнику VAB Банку Олегу Бахматюку.