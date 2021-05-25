РосЗМІ: Лукашенко цього тижня поїде на зустріч з Путіним. Це будуть вже їхні треті перемовини з початку року
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін цієї пʼятниці, 28 травня, проведуть зустріч.
Про це повідомляє російське видання «КоммерсантЪ» з посиланням на джерела у Москві та Мінську. Напередодні в ефірі одного з російських телеканалів повідомляли, що Лукашенко і Путін проведуть перемовини у Сочі.
Про порядок денний зустрічі офіційно поки не повідомляють. Але, за даними співрозмовника «КоммерсантЪ», що представляє білоруську сторону, на перемовинах йтиметься про роботу над планом, який з 2019 року має назву «Програма дій Білорусі і Росії по реалізації положень договору про створення союзної держави».
- Зазначимо, це буде третій офіційний візит Лукашенка в Росію з початку 2021 року. Перший відбувся 22 лютого — самопроголошений президент Білорусі тоді також прилітав в Сочі. Потім зустріч відбулася 22 квітня у Москві.
- Лукашенко раніше допустив розташування на території Білорусі військової авіації Росії.