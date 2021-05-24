У Кабміні анонсували санкції РНБО проти земельних махінаторів
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Free-Photos / Pixabay
Рада національної безпеки і оборони застосує санкції до людей, які займалися земельними махінаціями.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на форумі «Україна 30. Земля», цитує пресслужба відомства.
«Через санкційний механізм РНБО, через відповідну підготовку всіх матеріалів, які ми підготували по відношенню до людей, які займалися земельними махінаціями, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, будуть застосовані санкції. Ми маємо призупинити усі процеси несправедливого використання, вилучення й перепродажу земель», — сказав Лещенко.
Він зазначив, що для вирішення ситуацій, коли земля була набута в незаконний спосіб, задіяні «усі координати правоохоронної системи». «Ми готові надавати всю необхідну інформацію для встановлення справедливості. Крадіжка землі не має строків давності», — додав міністр.
Проти кого можуть ввести санкції, які будуть обмежувальні заходи та коли ухвалять це рішення — у міністерстві поки що не уточнюють.
- 24 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність. Закон є однією з основ земельної реформи.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Продаж землі іноземцям буде вирішуватися на всеукраїнському референдумі.