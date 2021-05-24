NBC: Зустріч Путіна і Байдена, найімовірніше, відбудеться в Женеві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images
Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, найімовірніше, проведуть у швейцарській Женеві.
Про це у Twitter повідомив кореспондент NBC Джефф Беннетт з посиланням на джерела в американській адміністрації.
«Женева, Швейцарія, є найбільш імовірним місцем проведення потенційної зустрічі Байдена та Путіна», — написав Беннетт, додавши, що отримав інформацію від чотирьох джерел.
- 13 квітня Джо Байден запропонував Путіну провести зустріч, але у третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, які стоять перед США і Росією». Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію вивчають і оцінюють.
- Майданчики для переговорів запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія та Швейцарія. За даними росЗМІ, Кремль розглядає останній варіант.
- На початку травня Байден заявляв, що він очікує зустрічі з Путіним, коли відправиться до Європи в середині червня для зустрічей із лідерами НАТО (саміт G7 і переговори США—ЄС).