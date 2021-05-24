NBC: Зустріч Путіна і Байдена, найімовірніше, відбудеться в Женеві

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, найімовірніше, проведуть у швейцарській Женеві.

Про це у Twitter повідомив кореспондент NBC Джефф Беннетт з посиланням на джерела в американській адміністрації.

«Женева, Швейцарія, є найбільш імовірним місцем проведення потенційної зустрічі Байдена та Путіна», — написав Беннетт, додавши, що отримав інформацію від чотирьох джерел.