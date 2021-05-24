Ляшко анонсував, що замінять половину керівного складу МОЗ

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Новопризначений міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко планує замінити близько 50% керівного складу МОЗ — зокрема, це стосується трьох його заступників.

Про це він розповів в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Далі вже профільні заступники працюватимуть зі своїми директоратами. Але в мене прохання було до всіх, з ким я вже проводив перемовини, в тому числі до заступників, які лишаються, щоб за період мого перебування на посаді був сформований сильний кадровий склад на рівні керівників директоратів і керівників експертних груп», — додав Ляшко.

Крім того, він наголосив на планах сформувати склад колегії МОЗ, якої у відомстві не було раніше. Колегія, за його словами, буде складатися з великої кількості людей.

«Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно. Попередньо, до роботи будуть залучені представники і міністерства, і держпідприємства «Медзакупівлі», і Центру громадського здоров’я, і Національної служби здоров’я, і Академії медичних наук, і провідні спеціалісти. Також я хочу, щоб до колегії увійшло кілька сімейних лікарів, які працюють безпосередньо на первинці, а також лікарі з вторинки і високоспеціалізованої допомоги. Щоб мати загальноохоплюючу картинку», — пояснив міністр.

Зазначимо, наразі заступниками міністра охорони здоровʼя є Ірина Садовʼяк (перша заступниця), Ірина Микичак, Світлана Шаталова, Ігор Іващенко та Ярослав Кучер. Кого саме планують замінити — Ляшко не уточнив.