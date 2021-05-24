У ЄС заявили, що Білорусь змусила посадити літак Ryanair із Протасевичем на борту за допомогою військового винищувача
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- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
У Європейському Союзі повідомили, що Білорусь змусила посадити літак Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Цивільний лайнер був змушений сісти на вимогу білоруського винищувача.
Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із міжнародних справ Жозепа Борреля.
«23 травня білоруська влада зробила неприпустимий крок і змусила цивільний літак здійснити вимушену посадку в Мінську. Літак, що належить компанії ЄС, що виконував рейс між двома столицями ЄС і перевозив понад 100 пасажирів, був вимушений приземлитися на вимогу військового літака Білорусі», — повідомив він.
Після посадки літака білоруська влада затримала Протасевича і не дозволила йому продовжити рух до пункту призначення. У ЄС повідомили, що це чергова спроба білоруської влади змусити замовкнути опозицію. Тому Євросоюз закликає негайно звільнити Протасевича.
Боррель підкреслив, що цю ситуацію обговорять на найближчому засіданні Ради ЄС і розглянуть заходи проти причетних до цього інциденту.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Затримання також засудили глава Єврокомісії та низка європейських країн.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідком Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер», а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.