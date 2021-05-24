У ЄС заявили, що Білорусь змусила посадити літак Ryanair із Протасевичем на борту за допомогою військового винищувача

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У Європейському Союзі повідомили, що Білорусь змусила посадити літак Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Цивільний лайнер був змушений сісти на вимогу білоруського винищувача.

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із міжнародних справ Жозепа Борреля.

«23 травня білоруська влада зробила неприпустимий крок і змусила цивільний літак здійснити вимушену посадку в Мінську. Літак, що належить компанії ЄС, що виконував рейс між двома столицями ЄС і перевозив понад 100 пасажирів, був вимушений приземлитися на вимогу військового літака Білорусі», — повідомив він.

Після посадки літака білоруська влада затримала Протасевича і не дозволила йому продовжити рух до пункту призначення. У ЄС повідомили, що це чергова спроба білоруської влади змусити замовкнути опозицію. Тому Євросоюз закликає негайно звільнити Протасевича.

Боррель підкреслив, що цю ситуацію обговорять на найближчому засіданні Ради ЄС і розглянуть заходи проти причетних до цього інциденту.