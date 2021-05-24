«ОПОРА»: Верховний суд скасував рішення ЦВК про обрання Вірастюка нардепом

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Пресслужба партії «Слуга народу»

Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії, яка 19 травня визнала переможцем виборів до Верховної Ради в окрузі № 87 кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Про це повідомляє громадська мережа «ОПОРА».

Відповідне рішення суд ухвалив у неділю, 23 травня. Також суд скасував пункти постанови ЦВК, якими визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях. На них під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за кандидата Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Суд зобовʼязав ЦВК встановити результати виборів в окрузі № 87 з урахуванням висновків, наданих судом.

«ОПОРА» пояснює, що цю постанову ВС ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції з боку ЦВК або команди Вірастюка справу переглядатиме Велика палата Верховного суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.