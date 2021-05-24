Компанія Google уперше подала позов проти Роскомнагляду

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Компанія Google подала позов до Роскомнагляду через вимоги видалити 12 роликів про січневі акції протесту. Це перший позов компанії проти російського регулятора.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» з посиланням на картотеку суду.

Роскомнагляд пояснив, що Google оскаржує його вимогу видалити 12 роликів з YouTube. За версією Генпрокуратури, ці відео містяться заклики брати участь у січневих акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Газета підкреслює, що це перший випадок, коли Google подає позов до Роскомнагляду. На думку юриста регулятора Катерини Абашин, це повʼязано з посиленням тиску російської влади на компанію.

Нагадаємо, що 23 і 31 січня в усій Росії пройшли мітинги на підтримку Олексія Навального. Роскомнагляд вимагав видалити пости про ці акції із соцмереж, посилаючись на те, що вони втягують неповнолітніх до участі в мітингах. Відомство склало адміністративні протоколи за невидалений матеріал на Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram і YouTube.