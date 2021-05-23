В Україні за добу зафіксували 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Найбільше — у Дніпропетровській області

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В Україні за минулу добу, 22 травня, зареєстрували ​​2 533 нових випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя у своєму Telegram-каналі.

За добу госпіталізували 1 701 особу, виписали з лікарень 3 104 пацієнтів, летальних випадків — 89, одужали — 8 937 осіб. Здійснено 34 506 тестувань, з них 16 285 — методом ПЛР, 3 730 — методом ІФА, 14 491 — дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіла 2 182 521 особа, одужали — 1 950 562 пацієнти, летальних випадків — 49 368, проведено 10 013 773 ПЛР-тестувань.