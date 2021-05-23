Італія перемогла на «Євробаченні». Україна посіла 5 місце
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба оргкомітету Євробачення-2020
На пісенному конкурсі «Євробачення — 2021», що відбувся у Роттердамі, перемогла Італія. За гурт Maneskin віддали 524 голоси.
На другому місці Франція, на третьому — Швейцарія, а на четвертому Ісландія. Україну представляв гурт Go_A. Він отримав 364 голоси (97 від національних журі та 267 — від глядачів) й посів 5 місце. Зазначимо, що вперше виступ України був повністю україномовним.
У фіналі також ще були: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія, Сан-Марино, Греція, Молдова, Ісландія, Сербія, Албанія, Португалія. Болгарія, Фінляндія та Швейцарія.
Представники Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції потрапили туди автоматично — вони найбільші платники внесків до скарбниці Європейської мовної спілки (організатора «Євробачення»).
Зазначимо, що фаворитом букмекерів була саме Італія, на другому місці була Франція, третє місце — за Мальтою, на четвертому — Швейцарія. Україна замикала п’ятірку лідерів.
- Цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» гурту «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу.
- У 2020 році через пандемію коронавірусу пісенний конкурс скасували.