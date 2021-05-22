В Instagram зʼявилось фото із принцесою Дубаю Латіфою. Про неї кілька місяців не було звістки після відео про домашній арешт

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В Instagram опублікували фото, на якому зображена принцеса Латіфа, дочка правителя Дубая, яку не бачили і не чули вже кілька місяців. Про це повідомляє BBC.

Друг Латіфи підтвердив, що це дійсно принцеса на фотографії. Співзасновник кампанії «Вільна Латіфа» Девід Хей сказав: «Ми підтверджуємо, що, дійсно, відбулося кілька потенційно значущих і позитивних подій. Проте ми не збираємося коментувати це на даному етапі».

На фотографії зображена принцеса Латіфа у торговому центрі Mall of the Emirates (MoE) в Дубаї, вона сидить з двома іншими жінками. Друзі Латіфи розповіли BBC, що вони знають обох інших жінок і що принцеса знайома з ними.

Фото опублікували в Instagram 20 травня, проте немає дати, коли його зробили. Фото тільки підписано «Прекрасний вечір в МоЕ з друзями». Однак у кадрі фігурує кінотеатр, що рекламує фільм «Винищувач демонів: Поїзд «Нескінченний», який показали в Обʼєднаних Арабських Еміратах 13 травня 2021 року.

Жодна з жінок не відповіла на прохання BBC прокоментувати стан Латіфи або інформацію про те, коли зробили фото.

Якщо припустити, що фотографія справжня, то це хоча б доказ, що вона жива — це ООН просила підтвердити після відео Латіфи про те, що її утримують під домашнім арештом через спробу втечі з Еміратів.

Нагадаємо, що 17 лютого 2021 року 35-річна Латіфа зняла відео на таємно переданий смартфон. Вона заявила, що її понад рік утримують у кімнаті на віллі, і охоронці погрожують, що вона «більше ніколи не побачить сонця».

У 2018 році вона опублікувала відео, в якому заявила, що родина позбавила її волі та піддає тортурам. Після цього принцеса намагалася втекти з країни, але її повернули та направили до психіатричної клініки. Там її у 2018 році відвідала комісар ООН Мері Робінсон.