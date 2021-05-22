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Після початку вакцинації у світі зʼявилось 9 нових доларових мільярдерів — це гендиректори Moderna та BioNTech

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Після початку вакцинації від коронавірусу девʼятеро людей стало доларовими мільярдерами — вони розбагатіли за рахунок зростання прибутку фармацевтичних компаній від виробництва цих самих вакцин.

Про це повідомляє CNN.

Список мільярдерів:

Їхній загальний статок оцінюється в $19,3 мільярда. За даними Oxfam, цієї суми достатньо для вакцинації близько 780 мільйонів осіб у країнах з низьким рівнем доходу, проте ці країни отримали тільки 0,2% від загальносвітового обсягу вакцин.