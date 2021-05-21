Зеленський увів колишнього міністра Милованова до наглядової ради «Укроборонпрому»

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Президент України Володимир Зеленський увів колишнього міністра економіки та позаштатного радника голови Офісу президента Тимофія Милованова до наглядової ради «Укроборонпрому».

Про це йдеться в його указі.

Разом з Миловановим у наглядову раду потрапили:

Олександр Носов — людина з таким же імʼям була власником і директором ТОВ «Дніпро Спецтех».

Ростислав Шурма — колишній директор заводу «Запоріжсталь», у 2019 році балотувався до Ради від «Опозиційного блоку».

Нагадаємо, що комітет рекомендував Раді законопроєкт про реформування «Укроборонпрому». Його перетворять на холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.