Зеленський увів колишнього міністра Милованова до наглядової ради «Укроборонпрому»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Кабінету міністрів України
Президент України Володимир Зеленський увів колишнього міністра економіки та позаштатного радника голови Офісу президента Тимофія Милованова до наглядової ради «Укроборонпрому».
Про це йдеться в його указі.
Разом з Миловановим у наглядову раду потрапили:
- Олександр Носов — людина з таким же імʼям була власником і директором ТОВ «Дніпро Спецтех».
- Ростислав Шурма — колишній директор заводу «Запоріжсталь», у 2019 році балотувався до Ради від «Опозиційного блоку».
Нагадаємо, що комітет рекомендував Раді законопроєкт про реформування «Укроборонпрому». Його перетворять на холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.
- У грудні 2020 року генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну.
- «Укроборонпром» підписав в ОАЕ угоди про військово-технічну співпрацю на $1 мільярд і уклав контракт із Пакистаном на $85,6 мільйона (українські підприємства відремонтують танки).