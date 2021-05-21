Прем’єр Шмигаль: Розмитнити авто в Україні можна буде через «Дію»

Новини

Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував спрощення митного оформлення транспортних засобів. Авто можна буде розмитнити за допомогою порталу і додатку «Дія».

Про це глава уряду після відповідної наради з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів повідомив у Telegram.

«Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал і додаток «Дія». Усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора та викорінення корупції стануть поштовхом до реформи митниці», — наголосив Шмигаль.

Він додав, що доручив уряду опрацювати й подати остаточні пропозиції до проєкту. Але точні терміни, коли він буде реалізований, не назвав.