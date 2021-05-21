Рада ухвалила у першому читанні зміни до закону про НАБУ. Що вони означатимуть

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Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Це роблять для того, аби привести його у відповідність до Конституції.

За це рішення проголосували 288 нардепів.

223 голоси дали нардепи зі «Слуги народу», 23 — з «Європейської солідарності», 18 — з «Голосу», 13 — з групи «Довіра», а також 4 депутати від «За майбутнє» і 7 позафракційних.

Авторами законопроєкту виступило керівництво «Слуги народу» — голова фракції Давид Арахамія, голова партії Олександр Корнієнко та очільниця антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна.

Документ передбачає, що НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Тобто формальне воно буде підпорядковане Кабміну, але закон унеможливить будь-яке втручання уряду в діяльність Бюро.

Також будуть внесені зміни до процедури обрання нового директора Бюро. У комісії буде 6 членів, яких призначає Кабмін. Однак троє із них мають бути міжнародними представниками. Саме ця комісія має обрати двох кандидатів на посаду голови НАБУ, одного з яких призначає Кабмін.

У перехідних положеннях законопроєкту вказано, що до обрання нового директора НАБУ чинний очільник, тобто Артем Ситник, продовжує виконувати свої обов’язки.