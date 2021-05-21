У США росіянину дали 5 років вʼязниці за кібератаки. Він визнав свою провину

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Brian Klug / Flickr

Суд Східного округу Нью-Йорка засудив до 5 років тюремного увʼязнення громадянина Росії Антона Богданова за шахрайство з податками і хакерські атаки на приватні фірми.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Мінʼюст США.

За даними слідства, 35-річний Богданов на прізвисько «Кусок» з 2014 по 2016 рік разом зі спільниками зламував компʼютерні системи фірм з оподаткування фізичних осіб і крав дані клієнтів. За їх допомогою він повертав переплати за податками, підробляючи декларації. Йдеться про суму приблизно у $1,5 млн.

Богданов визнав свою провину. Суд також оштрафував його на $476 тисяч.

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