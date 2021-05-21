У США росіянину дали 5 років вʼязниці за кібератаки. Він визнав свою провину
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Brian Klug / Flickr
Суд Східного округу Нью-Йорка засудив до 5 років тюремного увʼязнення громадянина Росії Антона Богданова за шахрайство з податками і хакерські атаки на приватні фірми.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Мінʼюст США.
За даними слідства, 35-річний Богданов на прізвисько «Кусок» з 2014 по 2016 рік разом зі спільниками зламував компʼютерні системи фірм з оподаткування фізичних осіб і крав дані клієнтів. За їх допомогою він повертав переплати за податками, підробляючи декларації. Йдеться про суму приблизно у $1,5 млн.
Богданов визнав свою провину. Суд також оштрафував його на $476 тисяч.
- Богданов був затриманий в 2018 році в Таїланді (Бангкок). У 2019 році його екстрадували для суду в США.
- На початку травня двоє росіян і вихідці з Литви та Естонії визнали себе винними в кібератаках на фінансові організації і фізосіб США. Всі четверо займалися розповсюдженням шкідливих програм і викраденням даних. Кожному з них загрожує до 20 років увʼязнення.
- У січні в США російського хакера Андрія Тюріна засудили до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у крадіжці даних майже 140 мільйонів людей і причетності до створення злочинної імперії, в яку входили підпільні казино і нелегальні платіжні фірми.
- У квітні суд Вашингтону визнав винним у серії кібератак громадянина України Федора Гладиря і засудив його до 10 років позбавлення волі.