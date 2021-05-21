В Україні стартує основна сесія ЗНО. Коли відбудуться іспити

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З 21 травня в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Перший іспит буде з хімії.

Про це пише пресслужба Міністерства освіти.

«21 травня стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Першим відбудеться тестування з хімії — на нього зареєструвалися 12 744 особи, для яких створено 881 аудиторію в 62 пунктах тестування», — йдеться у повідомленні.

Далі іспити триватимуть за таким графіком:

24 травня — іспанська, німецька та французька мови;

25 травня — англійська мова;

28 травня — математика;

1 червня — українська мова і література;

4 червня — історія України;

7 червня — фізика;

10 червня — біологія;

15 червня — географія.

З собою абітурієнти мають взяти оригінал сертифікату ЗНО, паспорт, а також запрошення-перепустку. У МОН радять мати при собі під час оцінювання 2-3 чорні ручки, пляшку води без етикетки та засоби індивідуального захисту.

«Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти», — підкреслили у відомстві.