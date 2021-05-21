Швеція вийшла на перше місце у Європі за показником захворюваності на коронавірус
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Bloomberg / Contributor
У Швеції за останні 14 днів зареєстрували 577 нових випадків на 100 тисяч жителів — це найвищий показник серед країн Європейської економічної зони. Про це повідомляє Європейська правда.
Проте це відбулося не через погіршення ситуації у самій Швеції, а через більш стрімке покращення ситуації у низці інших країн, які були лідерами в списку у попередні місяці. Однак, попри високий рівень захворюваності, число смертей від коронавірусу у Швеції низьке: близько 12 на мільйон людей.
На другому місці за показником нових хворих Литва (563 випадки на 100 тисяч жителів), а на третьому — Кіпр — 522 випадки. При цьому в сусідній зі Швецією Фінляндії зареєстрували всього 53 нових випадки на 100 тисяч жителів.
Найкраща ситуація — у Фінляндії, Португалії, Румунії, а також на Мальті та в Ісландії, де показники менші 100 на 100 тисяч населення.
- У грудні 2020 року король Швеції визнав неефективною стратегію влади у боротьбі з коронавірусом — у країні не було жорстких карантинних заходів. За словами короля, через відсутність жорсткого карантину у Швеції від коронавірусу померли більше людей, ніж у країнах-сусідах.
- У червні головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вперше визнав помилкою запропонований ним підхід у боротьбі з коронавірусом, який передбачав відмову від тотального карантину. На його думку, було б більш розумно слідувати стратегії інших країн під час пандемії.