Швеція вийшла на перше місце у Європі за показником захворюваності на коронавірус

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Bloomberg / Contributor

У Швеції за останні 14 днів зареєстрували 577 нових випадків на 100 тисяч жителів — це найвищий показник серед країн Європейської економічної зони. Про це повідомляє Європейська правда.

Проте це відбулося не через погіршення ситуації у самій Швеції, а через більш стрімке покращення ситуації у низці інших країн, які були лідерами в списку у попередні місяці. Однак, попри високий рівень захворюваності, число смертей від коронавірусу у Швеції низьке: близько 12 на мільйон людей.

На другому місці за показником нових хворих Литва (563 випадки на 100 тисяч жителів), а на третьому — Кіпр — 522 випадки. При цьому в сусідній зі Швецією Фінляндії зареєстрували всього 53 нових випадки на 100 тисяч жителів.

Найкраща ситуація — у Фінляндії, Португалії, Румунії, а також на Мальті та в Ісландії, де показники менші 100 на 100 тисяч населення.