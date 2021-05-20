Миколаївська міськрада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної — не вистачило голосів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Миколаївська міська рада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статус регіональної.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради [...] «Про надання російській мові статусу регіональної мови Миколаєва»», — написав він.

Також Кремінь виклав протокол поіменного голосування за це рішення: за проголосували 23 депутати з 28 необхідних. Проти було 7 депутатів, утримався один, ще 15 обранців вирішили не голосувати.

«Найкраща «слава» для таких обранців — оприлюднення їхніх прізвищ та публічні пояснення своїм виборцям. Миколаїв — українське місто», — додав мовний омбудсмен.

Кремінь наголосив, що вимагає реакції з боку прокуратури на бездіяльність органу місцевого самоврядування.