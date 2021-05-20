«Антонов» підтвердив, що їхній літак доставив вантаж з Білорусі у Сербію: Такі перевезення не підпадають під санкції

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У держпідприємстві «Антонов» підтвердили, що український літак АН-124-100 перевозив вантаж із Білорусі до Сербії 16—17 травня.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Водночас у підприємстві зазначили, що розповісти подробиці про перевезення та характер вантажу не можуть з огляду на умови підписаного контракту. В ДП «Антонов» лише зауважили, що рейс виконували з дотриманням усіх міжнародних норм та правил щодо здійснення авіаційних вантажних перевезень та згідно із законодавством України та країн за маршрутом.

«Такі перевезення не підпадають під санкції України (країна експлуатанта, Європейського Союзу (країни за маршрутом) та Великої Британії (країна, де знаходяться перестраховики літаків «Антонов»)», — підкреслили у підприємстві.

В «Антонов» також підтвердили, що в польоті на літаку виникла технічна несправність, через що літак зробив вимушену зупинку в запасному аеропорту Будапешта. А після усунення несправності 17 травня літак безпечно завершив чартерний рейс до Сербії.

Про що йдеться?

Напередодні балканська служба «Радіо Свобода» повідомила, що український літак Ан-124 був задіяний у перевезенні двох винищувачів МіГ-29 з Білорусі до Сербії, при цьому він здійснив технічну посадку в Будапешті.

На борту, за даними ЗМІ, були два з чотирьох винищувачів, які Білорусь подарувала Сербії. Це ставить питання про те, що зброя, призначена для Сербії, доставляється з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів Євросоюзу.

Білоруське видання Reform.by теж писало, що український Ан-124 16 травня перевіз з Білорусі два винищувачі МіГ-29. Видання вказувало, що це були останні з чотирьох винищувачів, які Білорусь передала сербському Міноборони в рамках угоди. Обовʼязковою умовою їх передачі був ремонт літаків у Білорусі.