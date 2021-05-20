«Антонов» подтвердил, что их самолет доставил груз из Беларуси в Сербию: Такие перевозки не подпадают под санкции

В госпредприятии «Антонов» подтвердили, что украинский самолет Ан-124-100 перевозил груз из Беларуси в Сербию 16—17 мая.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В то же время на предприятии отметили, что рассказать подробности о перевозке и характере груза не могут, учитывая условия подписанного контракта. В «Антонов» лишь отметили, что рейс выполняли с соблюдением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок и согласно законодательству Украины и стран по маршруту.

«Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страна эксплуатанта, Европейского Союза (страны по маршруту) и Великобритании (страна, где находятся перестраховщики самолетов «Антонов»)», — подчеркнули на предприятии.

В «Антонов» также подтвердили, что во время полета в самолете возникла техническая неисправность, из-за чего он совершил вынужденную остановку в запасном аэропорту Будапешта. А после устранения неисправности 17 мая самолёт безопасно завершил чартерный рейс в Сербию.

О чем идет речь?

Накануне балканская служба «Радио Свобода» сообщила, что украинский самолет Ан-124 был задействован в перевозке двух истребителей МиГ-29 из Беларуси в Сербию, при этом он совершил техническую посадку в Будапеште.

На борту, по данным СМИ, были два из четырех истребителей, которые Беларусь подарила Сербии. Это ставит вопрос о том, что оружие, предназначенное для Сербии, доставляется из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов Евросоюза.

Беларусское издание Reform.by тоже писало, что украинский Ан-124 16 мая перевез из Беларуси два истребителя МиГ-29. Издание указывало, что это были последние из четырех истребителей, которые Беларусь передала сербскому Минобороны в рамках соглашения. Обязательным условием их передачи был ремонт самолетов в Беларуси.