Google сплатив АМКУ мільйон гривень штрафу за ненадання інформації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Videvo
Українська дочка компанії Google сплатила мільйон гривень штрафу Антимонопольному комітету. Вона рік не надавала інформацію на запит АМКУ.
Про це пише пресслужба Антимонопольного комітету.
«ТОВ «Гугл» сплатило 1 мільйон гривень штрафу за неподання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку «Google Мій бізнес», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що рішення про накладення штрафу ухвалили 2 квітня. Розмір штрафу був зумовлений обтяжувальними обставинами, оскільки компанія понад рік не надавала інформацію, яку просили в АМКУ.
19 травня компанія надала всі документи, які свідчать про оплату штрафу.
- У листопаді 2020 року Рада з питань конкуренції в Туреччині оштрафувала Google на $26 мільйонів за те, що компанія зловживає своїм пануванням на ринку. Компанію звинуватили у порушенні правил чесної конкуренції.
- У жовтні 2020 року Міністерство юстиції США звинуватило Google у монополії на пошук контенту в інтернеті і пошукову рекламу.