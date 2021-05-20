«Можливо, мене з кимось переплутали»: Кличко спростував інформацію про постійні походи до Зеленського

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Юлія Вебер / «Бабель»

Мер Києва Віталій Кличко спростував заяви Володимира Зеленського, що він постійно ходить до Офісу президента і хоче домогтися зустрічі з главою держави.

Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».

«Я людина вихована. Я не ходив очікувати президента, мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я зателефоную і запитаю, в який час зручно і запитаю дозвіл. Тому я можу стверджувати, я переконаний, що інформація, яка була передана президенту, якась викривлена. Чи з кимось мене переплутали. Але я знаю, що брата там також не було», — пояснив Кличко.

Він також розповів, що дійсно хотів організувати зустріч із Зеленським. Кличко назвав і теми, які хотів обговорити.

«Я телефонував у приймальну. Просив зробити зустрічі по питаннях життєдіяльності нашого міста і по питаннях життєдіяльності інших міст як голова Асоціації міст України», — підкреслив мер Києва.