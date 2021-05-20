«Сімʼя стоїть для мене поряд із Україною». Зеленський розповів, від чого залежатиме його рішення йти на другий термін
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки зарано говорити, чи буде він висувати свою кандидатуру на наступних виборах глави держави.
Про це він заявив 20 травня на пресконференції за підсумками двох років своєї роботи.
«Рано відповідати», — сказав він.
Згодом Зеленський уточнив, що зараз це питання не на часі, бо не минуло ще й половини першого терміну.
«Це буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і не зробив... Залежить від моєї родини. Вона стоїть для мене поряд із Україною», — пояснив президент.
Окрім цього, він додав, що кожен президент має бути кращим за попереднього.
- Раніше Зеленський назвав головні пріоритети своєї політики. Він виокремив судову реформу, деолігархізацію, а також інфраструктурні проєкти.
- Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції 2020 року заявив, що розглядає варіант другого терміну, якщо в нього буде підтримка громадян. При цьому він ухилився від конкретної відповіді, чи буде знову балотуватися на посаду президента: «Я подумаю». Перед виборами президента у 2019 році він обіцяв один термін.