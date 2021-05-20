Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, але з певними умовами

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Anastasia Dulgier / Unsplash

Рада Євросоюзу оновила рекомендації для вʼїзду іноземних туристів у країни ЄС в умовах поширення коронавірусу та запропонувала відкрити кордони для людей, які пройшли курс вакцинації.

Про це повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу.

Пускати пропонується туристів, які були вакциновані препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» серед них немає.

Крім цього, пропонується пускати в ЄС туристів з країн, де показник заражень за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб. У разі різких сплесків пандемії в окремих регіонах пропонується механізм екстреного закриття кордону для відповідних регіонів.