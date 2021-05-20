Рада призначила голову «Укравтодору» Кубракова міністром інфраструктури

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Верховна Рада призначила голову «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України.

За проголосували 284 депутати. Кандидатуру підтримали переважно депутати «Слуги народу».

Кубраков своїм пріоритетом назвав посилену роботу за напрямками розвитку залізниці, Укртрансбезпеки, морського і річкового транспорту, а також авіаперевезення.