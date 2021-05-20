Рада призначила голову «Укравтодору» Кубракова міністром інфраструктури
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Верховна Рада призначила голову «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України.
За проголосували 284 депутати. Кандидатуру підтримали переважно депутати «Слуги народу».
Кубраков своїм пріоритетом назвав посилену роботу за напрямками розвитку залізниці, Укртрансбезпеки, морського і річкового транспорту, а також авіаперевезення.
- Сьогодні, 20 травня, Верховна Рада також проголосувала за нового міністра охорони здоров'я. Ним став уже колишній головний санлікар країни Віктор Ляшко.
- Рада ще має проголосувати за нового голову Мінекономіки. На цю посаду прем'єр-міністр запропонував керівника податкової служби Олексія Любченка.