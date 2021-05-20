Рада призначила санлікаря Ляшка міністром охорони здоров’я

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Верховна Рада проголосувала за призначення головного санлікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я.

За це рішення проголосували 262 нардепи.

Призначення Ляшка підтримали 224 депутати зі «Слуги народу», а також 15 представників фракції «За майбутнє», 18 — групи «Довіра» та ще 5 позафракційних нардепів.

«Пріоритетом №1 для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватися, працювати і подорожувати. Але ця пандемія ще не закінчилася і, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека громадян стане пріоритетом роботи міністерства. До осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоровʼя до реагування на спалахи інфекційних захворювань та епідемій, будуть повністю переглянуті підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози», — заявив новопризначений міністр.

Під час свого представлення у комітеті Ляшко пообіцяв за літо повністю вакцинувати 5 мільйонів українців. Він також зазначив, що у нього вже сформована команда.