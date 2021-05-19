Конгресмени США отримали лист з проханням зустрітись із Єрмаком — «другою найвпливовішою людиною після президента»

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Низка конгресменів США отримали запит на зустріч з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся.

Про це повідомляє Радіо Свобода й публікує лист до конгресменів.

За даними видання, організацією зустрічей Єрмака з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. Саме його офіс 4 травня розіслав низці конгресменів лист з анонсом візиту та запитом на зустріч.

У листі йдеться, що візит запланований на 16 — 20 травня, а в делегації візьмуть участь два високопосадовці – Андрій Єрмак та Олексій Резніков, віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У листі конгресменам Єрмака презентували як «другу найбільш впливову особу в Україні після президента»: «Українську делегацію очолює пан Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, головний радник президента України з питань національної безпеки. Пан Єрмак є найближчою довіреною особою президента і другою найбільш впливовою особою в Україні після президента. Він курує питання національної безпеки і є «правою рукою» президента з внутрішніх та міжнародних питань».

Офіційною метою візиту назвали бажання української делегації висловити вдячність членам Конгресу США за відповідь на російську агресію.

У коментарі Радіо Свобода Андрій Єрмак заявив, що йому про це нічого не відомо, і візит на ці дати не планував. Бізнесмен Ігор Пастернак у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що відправляв імейли щодо можливості зустрічі з Єрмаком та Резніковим. Водночас він сказав: «Я не впевнений, чи планували вони взагалі приїхати до Сполучених Штатів». За його словами, ідея із зустрічами «не рухалася вперед».

Резніков же повідомив, що це була ідея бізнесмена, щоб він поділився думками стосовно важливості підтримки США із членами Конгресу. Українське посольство у США повідомило Радіо Свобода, що в них немає інформації щодо організації цього візиту.