У Німеччині міністр подала у відставку на тлі звинувачень у плагіаті

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German Presidency of the Council of the EU 2020 / Flickr

Міністр у справах сімʼї, людей похилого віку, жінок і молоді Федеральної республіки Німеччина Франциска Гіффай подала у відставку через скандал — проти неї висунули звинувачення у плагіаті при написанні дисертації.

Про її відставку йдеться в заяві берлінського союзу Соціал-демократичної партії, а про саму історію пише Deutsche Welle.

Клопотання про відставку вона подала канцлеру Ангелі Меркель на засіданні уряду. При цьому 43-річна Гіффай, як і раніше, очолюватиме виборчий список Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до берлінського парламенту. Саме на підготовці до них вона тепер і зосередиться.

У серпні 2019 року Гіффай пообіцяла відмовитися від міністерської посади, якщо анулюють її кандидатський ступінь, який присвоїв їй берлінський Вільний університет. Однак виш не відкликав науковий ступінь міністра, а лише обмежився попередженням. Це рішення розкритикували, після чого університет пообіцяв переглянути його.

За словами політика, якщо у третьому аналізі її роботи університет вирішить анулювати її науковий ступінь, вона прийме це.