Рада направить новий законопроєкт про місцевий референдум до Венеціанської комісії. Що він передбачає?
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Космач Олександр / УНІАН
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про місцевий референдум». Його направлять на розгляд Венеціанської комісії.
Про це повідомляє пресслужба парламенту та Інтерфакс-Україна.
Проєкт внесли у парламент віцеспікер Ради Руслан Стефанчук та народні депутати «Слуги народу», серед яких голова партії Олександр Корнієнко, глава фракції Давид Арахамія та представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.
«Ми опрацювали понад 100 письмових коментарів і пропозицій, які надійшли до зазначеного законопроєкту, але ми розуміємо, що вдосконаленню немає меж, тому найближчим часом також плануємо направити цей проєкт до Венеціанської комісії для отримання висновку», — розповів Стефанчук.
Він зазначив, що під час роботи над законопроєктом взяли до уваги концепції проєктів про місцеві референдуми, які вже були зареєстровані у парламенті, відповідні правові позиції Конституційного суду, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, а також міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій.
Згідно з законопроєктом, предметом референдуму може стати:
- затвердження статуту, програми розвитку територіальної громади або змін до них;
- дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради/голови;
- втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;
- інше питання місцевого значення, віднесення до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.
На місцевий референдум заборонено виносити питання:
- які є предметом всеукраїнського референдуму;
- що суперечать положенням Конституції та законам України;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- які стосуються прийняття рішення щодо затвердження, зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги, втрати чинності такими рішеннями та інші.
Ініціаторами місцевого референдуму можуть бути:
- щонайменше 10% виборців територіальної громади;
- сільська, селищна, міська рада;
- сільський, селищний, міський голова.
Зазначається, що на території окупованих Криму та частини Донбасу проведення місцевого референдуму можливе через три роки з моменту їх повернення під загальну юрисдикцію України.
- 26 січня Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум. Рішення підтримали 255 народних депутатів. Перед тим, 21 липня, Венеціанська комісія ухвалила «терміновий спільний висновок» щодо законопроєкту, зазначивши, що він є значним кроком уперед.
- Ідею запровадити в Україні народовладдя президент Володимир Зеленський озвучував ще під час своєї передвиборчої кампанії. Він наголошував, що необхідно створити законодавче поле для впливу українців на владу. В одному з інтерв’ю під час кампанії він зазначив, що питання вступу України до НАТО потрібно винести на всеукраїнський референдум.