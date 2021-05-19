Рада направить новий законопроєкт про місцевий референдум до Венеціанської комісії. Що він передбачає?

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Космач Олександр / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про місцевий референдум». Його направлять на розгляд Венеціанської комісії.

Про це повідомляє пресслужба парламенту та Інтерфакс-Україна.

Проєкт внесли у парламент віцеспікер Ради Руслан Стефанчук та народні депутати «Слуги народу», серед яких голова партії Олександр Корнієнко, глава фракції Давид Арахамія та представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

«Ми опрацювали понад 100 письмових коментарів і пропозицій, які надійшли до зазначеного законопроєкту, але ми розуміємо, що вдосконаленню немає меж, тому найближчим часом також плануємо направити цей проєкт до Венеціанської комісії для отримання висновку», — розповів Стефанчук.

Він зазначив, що під час роботи над законопроєктом взяли до уваги концепції проєктів про місцеві референдуми, які вже були зареєстровані у парламенті, відповідні правові позиції Конституційного суду, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, а також міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій.

Згідно з законопроєктом, предметом референдуму може стати:

затвердження статуту, програми розвитку територіальної громади або змін до них;

дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради/голови;

втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;

інше питання місцевого значення, віднесення до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.

На місцевий референдум заборонено виносити питання:

які є предметом всеукраїнського референдуму;

що суперечать положенням Конституції та законам України;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

які стосуються прийняття рішення щодо затвердження, зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги, втрати чинності такими рішеннями та інші.

Ініціаторами місцевого референдуму можуть бути:

щонайменше 10% виборців територіальної громади;

сільська, селищна, міська рада;

сільський, селищний, міський голова.

Зазначається, що на території окупованих Криму та частини Донбасу проведення місцевого референдуму можливе через три роки з моменту їх повернення під загальну юрисдикцію України.