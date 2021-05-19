В Україні 21 травня стартує ЗНО. Як і коли пройдуть іспити
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Facebook / Український центр оцінювання якості освіти
В Україні основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) відбудеться у заплановані терміни. Оцінювання розпочнеться цієї пятниці, 21 травня, тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії.
Про це повідомляють у МОН та Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Напередодні, 18 травня, завершився додатковий період реєстрації на тестування. Кожен зареєстрований учасник має право пройти тестування максимум з п’яти предметів. Загалом ЗНО відбудеться із 13 предметів.
Розклад іспитів ЗНО виглядає так:
- 21 травня — хімія;
- 24 травня — іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня — англійська мова;
- 28 травня — математика;
- 1 червня — українська мова і література;
- 4 червня — історія України;
- 7 червня — фізика;
- 10 червня — біологія;
- 15 червня — географія.
Результати тестування з усіх предметів обіцяють розмістити на інформаційних сторінках учасників у такі дати:
- до 4 червня – хімія;
- до 18 червня – іноземні мови;
- до 22 червня – математика;
- до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія;
- до 30 червня – географія.
Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня по 14 липня, а її результати будуть відомі до 23 липня (їх теж розмістять на інформаційних сторінках учасників). З умовами участі у додатковій сесії можна ознайомитися тут.
Які будуть карантинні правила?
Усі учасники ЗНО зобов'язані бути в масках, мати при собі і користуватися антисептиками, а при вході в пункти тестування їм вимірюватимуть температуру. Приміщення, де проходитиме тестування, будуть провітрювати і дезінфікувати.
В. о. директора УЦОЯО Валерій Бойко розповів, що під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори, як того вимагають правила. А між учасниками в аудиторії обов'язково має бути дотримана соціальна дистанція.
Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у квітні заявляв, що педагоги і працівники сфери освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО, отримають щеплення китайським препаратом CoronaVac.
За даними УЦОЯО, для проходження ЗНО у 2021-му зареєструвалися понад 389 тисяч осіб. З них понад половина (56,45%) — це цьогорічні випускники шкіл, 30,44% — учні закладів профосвіти й студенти вишів і ще 13,09% — випускники минулих років. Під час основної сесії ЗНО працюватимуть 6 704 пункти тестування і більш як 97 тисяч педагогів.
Зазначимо, Верховна Рада 29 січня ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. А президент Володимир Зеленський запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень 250 учасникам ЗНО із найкращими результатами та разову премію переможцям всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.