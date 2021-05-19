В Україні 21 травня стартує ЗНО. Як і коли пройдуть іспити

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Facebook / Український центр оцінювання якості освіти

В Україні основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) відбудеться у заплановані терміни. Оцінювання розпочнеться цієї пятниці, 21 травня, тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії.

Про це повідомляють у МОН та Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Напередодні, 18 травня, завершився додатковий період реєстрації на тестування. Кожен зареєстрований учасник має право пройти тестування максимум з п’яти предметів. Загалом ЗНО відбудеться із 13 предметів.

Розклад іспитів ЗНО виглядає так:

21 травня — хімія;

24 травня — іспанська, німецька, французька мови;

25 травня — англійська мова;

28 травня — математика;

1 червня — українська мова і література;

4 червня — історія України;

7 червня — фізика;

10 червня — біологія;

15 червня — географія.

Результати тестування з усіх предметів обіцяють розмістити на інформаційних сторінках учасників у такі дати:

до 4 червня – хімія;

до 18 червня – іноземні мови;

до 22 червня – математика;

до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія;

до 30 червня – географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 29 червня по 14 липня, а її результати будуть відомі до 23 липня (їх теж розмістять на інформаційних сторінках учасників). З умовами участі у додатковій сесії можна ознайомитися тут.

Міністерство освіти і науки України

Які будуть карантинні правила?

Усі учасники ЗНО зобов'язані бути в масках, мати при собі і користуватися антисептиками, а при вході в пункти тестування їм вимірюватимуть температуру. Приміщення, де проходитиме тестування, будуть провітрювати і дезінфікувати.

В. о. директора УЦОЯО Валерій Бойко розповів, що під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори, як того вимагають правила. А між учасниками в аудиторії обов'язково має бути дотримана соціальна дистанція.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у квітні заявляв, що педагоги і працівники сфери освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО, отримають щеплення китайським препаратом CoronaVac.

За даними УЦОЯО, для проходження ЗНО у 2021-му зареєструвалися понад 389 тисяч осіб. З них понад половина (56,45%) — це цьогорічні випускники шкіл, 30,44% — учні закладів профосвіти й студенти вишів і ще 13,09% — випускники минулих років. Під час основної сесії ЗНО працюватимуть 6 704 пункти тестування і більш як 97 тисяч педагогів.

Зазначимо, Верховна Рада 29 січня ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. А президент Володимир Зеленський запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень 250 учасникам ЗНО із найкращими результатами та разову премію переможцям всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.