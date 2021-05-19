Пентагон підтвердив справжність ще одного відео з НЛО. Експрезидент Обама заявив, що бачив багато записів

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Пентагон підтвердив справжність відеозапису невпізнаного літаючого обʼєкта (НЛО), який в липні 2019 року зробив літак Військово-морських сил поблизу Сан-Дієго.

Як повідомляє NBC News, у Міністерстві оборони заявили, що відео справді записав винищувач і його вже вивчає Цільова група Пентагону з невпізнаних повітряних явищ для «розуміння природи і походження».

Напередодні, 14 травня, режисер-документаліст Джеремі Корбелл опублікував запис з НЛО, що, за його даними, перебував неподалік від бойового крейсера-розвідника USS Omaha (CL-4).

Винищувач зняв сферичний обʼєкт над водою, який летів за нехарактерною для земних технологій траєкторією і незабаром зник під водою.

Політики та сенатори США вже закликають відомства поставитися до «загрози» НЛО серйозно. Сенатор-республіканець Марк Рубіо закликав створити механізм і процес для аналізу даних про НЛО.

18 травня на розважальному The Late Late Show із Джеймсом Корденом про записи НЛО запитали експрезидента Барака Обаму. Спочатку він віджартувався про свою спробу дізнатися про секретну лабораторію у Розвелі (йому нічого нібито невідомо), але після цього заявив, що бачив багато записів військових з переслідуванням різних обʼєктів.

«Є кадри та записи обʼєктів у небі, про які ми точно не знаємо, що це таке. Ми не можемо пояснити, як вони рухалися, їхню траєкторію. У них немає легко зрозумілої моделі. Я думаю, що людям варто серйозно ставитися до спроб дослідити і зʼясувати, що це таке», — сказав Обама.