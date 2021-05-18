Фракція «Слуга народу» у четвер зустрінеться з Ляшком як кандидатом на посаду глави МОЗ

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Фракція «Слуга народу» у четвер, 20 травня, проведе додаткову зустріч із кандидатом на посаду міністра охорони здоровʼя — заступником глави МОЗ і головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна.

Вона зазначила, що Ляшко на зустрічі відповість на запитання депутатів. «На попередньому засіданні фракції не вистачило часу, щоб провести цю розмову», — додала Кравчук.