Українців безкоштовно вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні з Польщею

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Офіційний сайт Державної прикордонної служби

Українців, які їдуть працювати до Польщі, будуть вакцинувати від коронавірусу на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє видання Wirtualna Polska.

Як зазначається, на прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві охочим потрапити до Польщі пропонуватимуть однодозову вакцину Johnson & Johnson.

«Це буде свого роду фільтр, що захищає країну від проникнення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист», — заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk у Жешуві, який є одним з організаторів кампанії вакцинації в Підкарпатті.

За словами Мазура, українцям, які приїжджають до Польщі, буде запропонована однодозова вакцина Johnson & Johnson, що дозволить уникнути можливих складнощів, які виникають із дводозовими вакцинами.

Також Мазур запевнив, що чимало роботодавців хочуть вакцинувати своїх працівників, зокрема йдеться про будівельні компанії та ті, які наймають іноземців на сезонні роботи. Підприємці побоюються спалаху коронавірусу, що згодом можк заблокувати роботу.

Наразі в Підкарпатському воєводстві вже замовили вакцину, після поставки медики готові почати щеплення.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров’я Польщі, 10 травня почалася реєстрація на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих. Для цього достатньо лише номера PESEL.

«Іноземці, які мають право на перебування, вакцинуються на тих же умовах, що і громадяни Польщі», — наголосили у МОЗ Польщі.

Як зазначається, вакцинація є добровільною та безоплатною.