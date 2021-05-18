На Донеччині затримали суддю окружного суду, який за $34 тисячі обіцяв «домовитись» у Верховному суді

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ДБР

Суддю Донецького окружного адміністративного суду викрили на шахрайстві — він за гроші обіцяв домовитись, щоб Верховний суд ухвалив «потрібне» рішення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Суддя запропонував директору приватного підприємства за $34 тисячі «домовитись» у Верховному суді вирішити господарську суперечку на його користь. Його затримали під час отримання частини грошей — $30 тисяч.

Кримінальне провадження розслідуються за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.