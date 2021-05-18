СБУ викрила мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які продавали підроблені результати ПЛР-тестів на коронавірус і лікарняні

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lucirahealth.com

У Київській області викрили мережу сайтів, через яку два місцеві мешканці продавали підроблені негативні тести на коронавірус та інші медичні документи.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як з’ясували слідчі, мережу анонімних онлайн-ресурсів заснували в липні 2020 року. Зловмисники торгували підробленими негативним результатами ПЛР-тестів на COVID-19 для виїзду за кордон, медичними довідками для отримання водійських прав і листками тимчасової непрацездатності (лікарняними) з підробленими печатками державних і комунальних медичних закладів Києва.

За попередніми даними, щодня ділки збували до 10 підробок, вартість яких у середньому становила тисячу гривень, залежно від виду документа та терміновості.

Також оперативники встановили, що зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм і відкрили банківські рахунки на підставних осіб, на які надходили кошти за підроблені документи. Доставляли «документи» замовникам через служби експрес-доставки.

Під час обшуків вдома в ділків виявили і вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами їхньої діяльності.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ст. 205—1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.